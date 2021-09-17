«Time» назвал имена ста самых влиятельных людей 2021 года

Журнал «Time» опубликовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2021 году.

Как сообщает Укринформ, соответствующий перечень размещён на сайте журнала.

Весь список из ста человек распределён по шести категориям.

В категории «Кумиры», в частности, указаны принц Гарри и его супруга Меган Маркл, американские певицы Долли Партон и Бритни Спирс, а также японская теннисистка Наоми Осака и российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

В категории «Новаторы» находятся певица Билли Айлиш и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

К категории «Титаны» зачислили легендарную американскую гимнастку Симону Байлз, главу Apple Тима Кука и игрока американского футбола Тома Брэди.

Актрисы Кейт Уинслет, Скарлетт Йоханссон и режиссер Хлоя Чжао, которая в этом году получила «Оскар» за фильм «Земля кочевников», попали в список «Деятели искусства».

В категории «Лидеры» — первая женщина глава Всемирной организации торговли Нгози Оконджо-Ивеала, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, а также вице-президент США Камала Харрис, премьер Италии Марио Драги, глава правительства Израиля Нафтали Беннетт и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В список попал и соучредитель движения «Талибан» Абдул Гани Барадар, получивший должность вице-премьер-министра во вновь созданном правительстве Афганистана.

Отмечается, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск, американский иммунолог Барни Грэхем и Каталин Карико, венгерская исследовательница, которая стала известной благодаря разработке вакцины против коронавируса (COVID-19), попали в список «Инноваторы».

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