Украина попала в ТОП-5 стран-импортёров турецких цветов

Турция в этом году ко Дню святого Валентина экспортирует 70 млн цветов в 22 страны мира, больше всего — в Нидерланды, Великобританию, Германии, Румынию и Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Dünya.

«Ко дню влюбленных мы отгрузили 70 миллионов штук (цветов — ред.), денежная стоимость которых составляла около 7 млн. долл. В прошлом году это было 60 млн штук», — рассказал председатель правления Ассоциации экспортёров декоративных растений Исмаил Йылмаз.

Он отметил, что несмотря на пандемию, в этом году отмечается прирост экспорта. Больше всего ко дню влюбленных за границу было отправлено красных цветов, в частности, гвоздик.

Отгрузку цветов начали 25 января. Цветы отправились в страны-заказчики грузовиками и самолётами.

Одесса News сообщала об истории происхождения праздника Дня всех влюблённых.

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