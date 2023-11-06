Турция отозвала своего посла из Израиля

4 ноября Турция отозвала своего посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля. Это решение объясняется «гуманитарной трагедией в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на МИД Турции.

25 октября Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции своей партии, назвал ХАМАС «борцами за свободу» и осудил Израиль за «кровавое и жестокое нападение» на сектор Газа. 28 октября Эрдоган назвал Израиль «военным преступником», а 4 ноября заявил, что Турция больше не будет контактировать с Премье-министром Израиля Нетаньяху.

Решение Турции отозвать своего посла в то время, когда Израиль находится в разгаре войны самообороны, навязанной ему террористической организацией ХАМАС, является ещё одним шагом турецкого президента Реджепа Эрдогана, вставшего на сторону ХАМАС, в Х заявил спикер МИД Израиля Лиор Хаят.

По его словам, боевики ХАМАС убили более 1400 израильтян и 240 человек захватили в заложники, среди них – младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Хаят добавил, что ХАМАС использует население сектора Газа как живой щит и препятствует перемещению в безопасные районы, забирая у людей топливо, еду и питьевую воду.

«ХАМАС совершает военные преступления и преступления против человечности и является настоящим врагом палестинского народа», – резюмировал спикер МИД Израиля.

Одесса News информировала, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон внёс законопроект о выделении финансовой помощи Израилю на $14,3 млрд без объединения её в единый пакет с Украиной, как предлагал президент Джо Байден.

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