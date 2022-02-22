Украина готовится к разрыву дипломатических отношений с Россией

Министерство иностранных дел Украины отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций.

Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.

«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины, так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций», – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 22 февраля, что ему пришёл запрос от МИД, чтобы он рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании «независимости» так называемых «ЛДНР» Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания «независимыми республиками» незаконных вооружённых формирований «ЛДНР». Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооружённых формирований «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для «поддержания мира».

22 февраля договоры с «ЛДНР» ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против «ЛДНР», ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: «Промсвязьбанк», банк «Россия», «Индустриальный сберегательный банк», «Черноморский банк развития» и «Генбанк». Также ограничения затронули трёх российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

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