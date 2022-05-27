Что в стране с солью

Предприятие «Артёмсоль» было вынуждено приостановить свою деятельность из-за регулярных обстрелов российской артиллерией.

Об этом пишет stopfake.org.

Однако российские средства массовой информации распространяют фейк о том, что «реальной» причиной приостановки работы украинского предприятия «Артёмсоль» являются не российские артобстрелы, а наличие там большого склада стрелкового оружия, якобы представляющего большой интерес для «коррумпированного киевского режима».

Отмечается, что об этом первым заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, который подозревается в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. По его словам, украинские военные намерены вести сдерживающие ожесточённые бои вокруг предприятия «Артёмсоль» на Бахмутском направлении для того, чтобы успеть эвакуировать оттуда самый большой склад стрелкового оружия в мире. Украинская власть ранее якобы «тайно продавала» это оружие на Ближний Восток и Африку, а теперь украинские солдаты должны «любой ценой задержать наступление для возможности вывоза оружия». «И опять украинцы умирают за деньги Зеленского…», − резюмирует Илья Кива.

Как авторитетно заявляют украинские военные эксперты, на территории Бахмутских складов никакого оружия и боеприпасов в товарном количестве нет. Ещё в 2015 году с этих складов было вывезено 95% современного стрелкового оружия. Раритетное трофейное и некоторые образцы советского оружия времён Первой и Второй мировых войн, которые хранились в соляных шахтах, также вывозились за пределы региона боевых действий.

Несмотря на голословные обвинения пропагандистов в адрес украинского руководства, ещё с апреля предприятие «Артёмсоль» было вынуждено приостановить свою работу из-за регулярных обстрелов со стороны российской армии, о чём рассказал и.о. директора «Артёмсоль» Виктор Юрин.

«Предприятие не работает, простаивает согласно приказа до неопределённого времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП «Артёмсоль» уже эвакуировались. Большинства работников администрации, инженерно-технических работников нет на месте», — заявил Юрин.

После того, как «Артёмсоль» приостановило работу, в стране резко поднялся спрос на продукт, что привело к его дефициту в магазинах. В торговых сетях сообщают, что импортные поставки стабилизируют ситуацию.

Как сообщала Одесса News, городской голова Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки Минобороны РФ о якобы размещении в городских школах тяжёлого вооружения.

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