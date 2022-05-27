Кому война, а кому мать родна: военный из Одессы приторговывал гуманитаркой

В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего из территориальной обороны в незаконном использовании гуманитарной помощи.

Он продал военной амуниции на 700 тысяч гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что 39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтёрских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности.

Однако, в военные формирования гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал.

Действия злоумышленника были задокументированы сотрудниками Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трёх месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в незаконном получении прибыли с гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершённое в особо крупном размере во время военного положения.

Такие действия наказываются лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Суворовской окружной прокуратурой г. Одессы сообщено о подозрении директору подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств в размере 2 миллионов гривен.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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