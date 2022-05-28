Российская вражина под видом гумкоридоров может приблизиться к побережью Одесчины

Российские захватчики имитируют создание в Чёрном море «гуманитарных зерновых коридоров» и могут под прикрытием гражданских судов приблизиться к побережью Одесской области для атак.

Об этом сообщил в Facebook представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«На море рашистское минобороны имитирует бурную деятельность по организации так называемых «гуманитарных коридоров» для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов. При этом ту же контртеррористическую операцию, которую провозгласили рашисты в украинском территориальном море в начале марта, они так и не завершили. Минирование моря тоже остаётся открытым вопросом», – отметил Назаров.

По его словам, попытка сыграть на гуманности на самом деле может быть не что иное, как «возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения».

Представитель ОК «Юг» подчеркнул, что нет доверия к стране и армии, которые не соблюдают законы и правила войны.

Назаров также отметил, что нахождение группировки российских кораблей в море, готовность стратегической авиации и применение береговых ракетных комплексов из Крыма оставляет вероятность ракетных ударов по территории Украины на высоком уровне.

Как сообщала Одесса News, по словам представителя Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, объявление Россией «зелёных коридоров» для судов в украинских портах может быть провокацией и попыткой обеспечить себе алиби.

Братчук напомнил, что сейчас судоходство в территориальных водах Украины невозможно из-за плотного их заминирования захватчиками. Россияне использовали до 600 мин, которые во время штормов срываются с якорей и стихийно дрейфуют. Поэтому, настаивает он, заявления о «гуманитарных зерновых коридорах» — это очередная ложь со стороны России и попытка обвинить Украину вроде бы в создании продовольственного кризиса. Хотя именно Россия создаёт продовольственный кризис в мире, чтобы иметь механизм давления на другие государства, добавил представитель ОВА.

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