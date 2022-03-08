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В каких одесских бомбоубежищах есть интернет

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Компания TENET продолжает оснащение укрытий и хранилищ интернетом – даже в условиях воздушной тревоги одесситы должны быть в курсе того, что происходит в Украине и мире.

Локации, получившие сегодня интернет-покрытие:

  • ул. Богдана Хмельницкого, 13;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 1;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 2;
  • ул. Мечникова, 102;
  • ул. Прохоровская, 1/3;
  • ул. Старопортофранковская, 103А
  • ул. Тираспольская, 19;
  • ул. Тираспольская, 23;
  • пр-т Шевченко, 6/1;
  • пр-т Шевченко, 6/3;
  • пр-т Шевченко, 6/6;
  • ул. Сегедская, 16;
  • Фонтанская дорога, 43;
  • пр-т Шевченко, 15/2;
  • пр-т Шевченко, 15/4;
  • пр-т Шевченко, 11;
  • Адмиральский пр-т, 16а;
  • Адмиральский пр-т, 24;
  • ул. Судостроительная, 11;
  • ул. Судостроительная, 13;
  • ул. Судостроительная, 21;
  • Фонтанская дорога, 20/4;
  • Французский бульвар, 20а;
  • ул. Семинарская, 1/5;
  • пр-т Гагарина, 13а;
  • ул. Старосенная, 15а.

В настоящее время работы продолжаются ещё на 22 локациях.

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