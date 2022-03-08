В каких одесских бомбоубежищах есть интернет

Компания TENET продолжает оснащение укрытий и хранилищ интернетом – даже в условиях воздушной тревоги одесситы должны быть в курсе того, что происходит в Украине и мире.
Локации, получившие сегодня интернет-покрытие:
- ул. Богдана Хмельницкого, 13;
- ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 1;
- ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 2;
- ул. Мечникова, 102;
- ул. Прохоровская, 1/3;
- ул. Старопортофранковская, 103А
- ул. Тираспольская, 19;
- ул. Тираспольская, 23;
- пр-т Шевченко, 6/1;
- пр-т Шевченко, 6/3;
- пр-т Шевченко, 6/6;
- ул. Сегедская, 16;
- Фонтанская дорога, 43;
- пр-т Шевченко, 15/2;
- пр-т Шевченко, 15/4;
- пр-т Шевченко, 11;
- Адмиральский пр-т, 16а;
- Адмиральский пр-т, 24;
- ул. Судостроительная, 11;
- ул. Судостроительная, 13;
- ул. Судостроительная, 21;
- Фонтанская дорога, 20/4;
- Французский бульвар, 20а;
- ул. Семинарская, 1/5;
- пр-т Гагарина, 13а;
- ул. Старосенная, 15а.
В настоящее время работы продолжаются ещё на 22 локациях.
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