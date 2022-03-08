В каких одесских бомбоубежищах есть интернет

Компания TENET продолжает оснащение укрытий и хранилищ интернетом – даже в условиях воздушной тревоги одесситы должны быть в курсе того, что происходит в Украине и мире.

Локации, получившие сегодня интернет-покрытие:

ул. Богдана Хмельницкого, 13;

ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 1;

ул. Богдана Хмельницкого, 15/17, корп 2;

ул. Мечникова, 102;

ул. Прохоровская, 1/3;

ул. Старопортофранковская, 103А

ул. Тираспольская, 19;

ул. Тираспольская, 23;

пр-т Шевченко, 6/1;

пр-т Шевченко, 6/3;

пр-т Шевченко, 6/6;

ул. Сегедская, 16;

Фонтанская дорога, 43;

пр-т Шевченко, 15/2;

пр-т Шевченко, 15/4;

пр-т Шевченко, 11;

Адмиральский пр-т, 16а;

Адмиральский пр-т, 24;

ул. Судостроительная, 11;

ул. Судостроительная, 13;

ул. Судостроительная, 21;

Фонтанская дорога, 20/4;

Французский бульвар, 20а;

ул. Семинарская, 1/5;

пр-т Гагарина, 13а;

ул. Старосенная, 15а.

В настоящее время работы продолжаются ещё на 22 локациях.

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