В бою за Украину в семье Бончевых из Одесской области погиб второй сын

На войне погиб защитник из Болградского района Одесской области Евгений Бончев.

Об этом сообщает в Facebook 11-я бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Семья Бончевых потеряла на войне второго сына: в феврале 2023 года Евгений похоронил своего младшего брата – Игоря.

Мать погибшего Евгения до последнего верила, что её сын жив. Она обращалась в с просьбами помочь в поисках сына, пропавшего без вести в конце августа в районе Малая Токмачка Запорожской области. Она искала его в списках раненых и пленных, однако, к сожалению, чуда не произошло.

38-летний младший сержант сражался в составе 11-й бригады имени Михаила Грушевского. 29 августа, во время выполнения боевого задания, военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в Надеждовском лицее – родном учебном заведении воина, Евгений был очень умным мужчиной с большим сердцем. Надеждовский лицей с начальной школой и гимназией Арцизского городского совета он закончил с золой медалью, после чего получил высшее образование в Измаильском ГГУ.

С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооружённых сил вместе со своим младшим братом Игорем.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 11 бригада им. М. Грушевского НГУ/Facebook

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