103-й день на юге Украины Силы обороны оказывают упорное сопротивление врагу

Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам. На линии столкновения южного фронта ситуация остаётся напряжённой.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг», передаёт Одесса News.

«Продолжая коварные крупноартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, рашисты лупят по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские строения, уничтожают автомобили», – говорится в сообщении.

Тем временем, добавили в командовании, были нанесены два вертолётных удара по скоплению сил и позициям врага в Херсонской области, а также два авиационных удара парами самолётов по складам боеприпасов в Николаевской.

Выполняя огневые задачи, украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили за сутки 26 военных и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.

Отмечается, что корабельная группировка врага в Чёрном море продолжает держать наготове два надводных и один подводный носители крылатых ракет. Также в готовности к действиям – большой десантный корабль. Поэтому сохраняется угроза ракетных ударов с моря, суши и с воздуха, а также вероятность десантной операции.

Как сообщала Одесса News, по данным британской разведки, Россия перебросила на украинский остров Змеиный (Одесская область) в Чёрном море средства противовоздушной обороны.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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