Почему в Одессе ночью выла сирена воздушной тревоги

Около 03:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что из шести самолётов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», с кораблей в Чёрном море — 9 крылатых ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

«Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCam. Они также уничтожены.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки силами Оперативного командования «Юг» нашей авиацией нанесено 3 удара по враждебным позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе Херсонской области, силами ПВО уничтожены 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 10 военных, 5️ лодок, 1️ танк Т-72/62, 7️ единиц инженерной и авто-бронетехники.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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