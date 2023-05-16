447-й день войны на юге страны: враг продолжает атаковать правобережье

Начались 447-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. На юге Украины противник продолжает атаковать правобережье.

Согласно оперативной сводке Командования «Юг» на вечер 15 мая, за предыдущие сутки интенсивность обстрелов усилилась: их зафиксировано 97 с применением около 440 снарядов. В результате обстрелов один гражданский погиб, ещё один ранен, также ранения получили два сотрудника полиции. Разрушения и повреждения получили более полутора десятков зданий – жилых домов и социальных объектов, хозяйственных сооружений.

Ночью враг нанёс авиационный удар парой Су-35 двумя КАБ-500 в район Станислава Херсонской области. Ранены два гражданских, разрушены два частных дома. Также ночью нанесён мощный удар по одному из учебных заведений Херсона. Произошло возгорание на площади более 3200 м², пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор завалов. Предварительно люди не пострадали, но здание испытало существенные разрушения.

В результате подрыва при попытке разобрать вражеский снаряд в Бериславском районе погибли 5 гражданских мужчин, а на тракторе в поле, наехав на мину, ещё один гражданский получил ранения.

В Чёрном море корабельная группировка увеличилась до 12 единиц, в частности, вновь нарастила присутствие ракетоносителей. К подлодке присоединился надводный фрегат. Впоследствии они оба были заведены в пункты базирования. Малый ракетный корабль с 8️ «Калибрами» чуть ли не впервые со времён полномасштабного вторжения зашёл для выполнения задач в Азовское море, где продолжает дежурство, вероятно, как ещё один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста.

В сводке ОК «Юг» отмечается, что нашей авиацией нанесено 3 удара по враждебным позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе. Силами нашей противовоздушной обороны уничтожено 3 БпЛА противника оперативно-тактического уровня. Общие же потери противника, обеспеченные результативной работой наших ракетно-артиллерийских подразделений, составляют 10 военных, 5️ лодок, 1️ танк Т-72/62, 7️ единиц инженерной и авто-бронетехники.

Силы обороны продолжают боевую работу по защите отвоёванных территорий и освобождению временно оккупированных.

Как сообщала Одесса News, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, украинские власти хотят завершить войну с Россией до зимы.

На главном фото боец 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко ВСУ

Фото: ОК «Юг», 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod