Военную академию в Одессе возглавил Герой Украины

Командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук получил новую должность. Он возглавил Военную академию Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в пятницу, 12 апреля.

«Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ковальчук не только защищал Украину на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. В учебном заведении ожидают, что под его руководством академия станет не только местом обучения, но и «центром развития военного опыта и культуры».

В своём обращении, обнародованном на странице оперативного командования «Юг», Ковальчук подтвердил информацию о своей отставке с должности командующего ОК и переходе в сферу обучения военнослужащих. Он поблагодарил военных и жителей южных регионов Украины за сотрудничество в течение двух с половиной лет службы.

«Мы вместе освободили от оккупанта часть Одещины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и потопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооружённых сил», – подчеркнул Ковальчук.

Военный добавил, что «остаётся в единой армейской семье» и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.

«В воспитании молодых офицеров я буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой. Это честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и рассудительность. Из этого растёт настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать своим примером свой боевой коллектив», – резюмировал сообщение Ковальчук.

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