780 дней войны: Кто контролирует Богдановку Донецкой области

Начались 780-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. Наиболее сложная ситуация в Донецкой области.

После Первомайского враг оккупировал Богдановку, — сообщает DeepState.

«Враг оккупировал Богдановку и продвинулся возле Часового Яра, Новокалинового и Тоненького», — говорится в сообщении.

По оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 13 апреля, «на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населённых пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области. В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск».

В целом, за сутки враг нанёс 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что в Лиманском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области, — на Ореховском направлении — 7 атак в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного в Запорожской.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Здесь за прошедшие сутки, по информации Генштаба, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Одесса News информировала об увольнении Командующего оперативным командованием «Юг» генерал-майора Андрея Ковальчука.

На главном фото ОК «Юг» боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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