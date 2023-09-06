Прокуроры зафиксировали очередную атаку вражеских ракет и дронов по Одесской области

Прокурорами Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — очередной дроновой атаки оккупантов по Одесской области, вследствие которой погиб один человек.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, в течение ночи 6 сентября вооружённые силы России совершили массированный дроновый удар по населённым пунктам Одесской области. Враг атаковал объекты припортовой и гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

«В результате атаки от тяжёлых ранений погиб сотрудник одного из промышленных предприятий. Повреждения и разрушения получили элеватор, производственные, складские и административные помещения. Также взрывной волной повреждён ряд жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах событий прокуроры во взамодействии со следователями фиксируют очередное военное преступление России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Силы обороны Юга

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