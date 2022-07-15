Вражескими ракетами обстреляны два университета в Николаеве, есть раненые

В результате утренних ракетных ударов по Николаеву ранены по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил в Теlegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Снова российские оккупанты обстреляли учебные заведения в Николаеве. На этот раз рашисты ударили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей… Сейчас известно о двух раненых», — написал городской голова.

Отмечается, что на месте ударов работают аварийные бригады.

В частности, от взрывов ракет пострадали здания университета им. В.Сухомлинского и национальный университет кораблестроения.

Как сообщала Одесса News, число погибших в результате ракетного удара РФ по Виннице, который произошёл в четверг, 14 июля, увеличилось до 23 человек. В Виннице сегодняшний день объявлен днём траура.

Фото: Сенкевич/Телеграм

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