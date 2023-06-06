Зеленский провёл экстренное заседание СНБО по ситуации на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провёл экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на Каховской ГЭС.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на заседании СНБО докладывали министр внутренних дел Игорь Клименко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, президент НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин.

«Членам СНБО рассказали, что около 2:50 враг совершил внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. Немедленно были проинформированы все чрезвычайные службы и военные. В зоне подтопления оказалось 80 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Члены Совета нацбезопасности и обороны также заслушали информации глав Херсонской и Запорожской облвоенадминистраций Александра Прокудина и Юрия Малашко, командующего ОСГВ «Одесса» Эдуарда Москалёва об актуальной ситуации.

Подчёркивается, жертв среди гражданского населения и военных не зафиксировано.

Были даны поручения об эвакуации гражданских лиц из зон риска и обеспечения питьевой водой населённых пунктов, которые зависят от Каховского водохранилища.

Члены СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки ещё более 300 тонн.

Участники заседания согласовали комплекс международных мероприятий, среди которых – созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации, в Международный криминальный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Члены СНБО также проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий.

Фото: ОПУ

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