Каховская ГЭС подорвана изнутри, последствия сродни экоциду

Офис генерального прокурора заявил об открытии уголовного производства по статье «экоцид» в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщила 6 июня в Telegram пресс-служба ОГПУ.

«Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июня 2023 года около трёх часов ночи российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

«В результате этого происходит поднятие уровня воды и затопление населённых пунктов вблизи реки Днепр. Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения», – подчеркнули в ОГПУ.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 6 июня в Twitter, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС является международным преступлением.

«Россия способна только разрушать и убивать. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без крова тысячи людей, которых ещё вчера хотели «интегрировать» в РФ. Это людоедская тактика «выжженной земли», достойная Гитлера», – написал генпрокурор.

По данным «Укргидроэнерго», в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит.

В Херсонской области объявлена эвакуация. В Херсоне уже затоплены районы Гидропарка и Нефтегавани. По данным Херсонской ОВА, к 12.00–13.00 6 июня вода из-за подрыва Каховской ГЭС достигнет критического уровня.

Уровень воды в Каховском водохранилище падает почти на 15 см в час, заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В «Укргидроэнерго» прогнозируют, что Каховское водохранилище сработается (т.е. вода в нём опустится до уровня ниже ГЭС) за четыре дня.

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