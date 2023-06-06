Россия пропустила лишь 2 судна по зерновому коридору к одесским портам

Россия возобновила регистрацию входящего в Чёрное море флота с нарушением устойчивого алгоритма регистрации и инспектирования судов.

Так, российская сторона 4 июня зарегистрировала 2 входящих судна, которые были заявлены к участию в «Зерновой инициативе» в тот же день, что противоречит принятым правилам инспектирования судов, предусматривающих, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании, — сообщает в Facebook Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Таким образом, россияне проигнорировали необходимость инспектирования 56 судов, которые уже длительное время (некоторые более 3-х месяцев) ожидают в территориальных водах Турции входа в украинские порты.

«Регистрация входящего флота российской стороной в Совместном координационном центре (СКЦ) осуществляется ограниченно, а логика выбора судов для регистрации непонятна и непрозрачна. Никаких критериев относительно количества и очередности выбора судов для регистрации российская сторона не называет, фактически осуществляя выбор судов для инспекции по своему усмотрению. Это максимально усложняет планирование работы всем участникам «Зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточное количество инспекций в мае составляло только 3 судна в сутки, а проверки флота не проводились с 1 июня из-за блокирования Россией регистрации новых судов. Такие действия россиян делали невозможным составление инспекционного плана.

В очереди в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 67 судов, из которых 58 – идут под загрузку в украинские порты, а 9 – уже загружены продовольствием.

Также уже больше месяца Россия продолжает блокировать суда в порт «Южный», чем грубо нарушает условия «Зерновой инициативы». За прошедшую неделю из портов «Одесса» и «Черноморск» было отправлено только 8 судов с 400 тысяч тонн продовольствия.

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