Россия вновь заблокировала «зерновой коридор»

Зерновая инициатива снова остановлена: Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины.

Об этом в Facebook сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле (Турция) объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в Инициативе.

«Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт «Черноморск», в то время, когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта. Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чём все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ», — говорится в сообщении Министерства.

Подчёркивается, что в очереди на инспектирование в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объём, чем было экспортировано в мае.

По данным Министерства, некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3-х месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

Таким образом, Россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в продовольствии.

Министерство заявляет, что блокирование регистрации нового входящего флота, как и блокировка крупнейшего порта «Южный», является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор.

Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ.

Украинские инспекторы находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов.

«Надеемся, что партнёры по Инициативе всё же найдут решение и прекратят этот шантаж Россией всего мира. Ведь значение Зерновой Инициативы уже доказано мировым продовольственным рынком и мир не должен молчать», — резюмирует Министерство.

Для справки. За 10 месяцев работы Зерновой Инициативы экспортировано более 30,5 миллионов тонн продукции украинских аграриев. Семь месяцев продолжается саботаж и торможение работы со стороны российской делегации в СКЦ, в результате которой мир недополучил минимум 20 миллионов тонн продовольствия.

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