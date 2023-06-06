На Харьковшине вражеский снаряд попал в аммиакопровод, произошла разгерметизация

Вечером 5 июня российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области, попав по трубопроводу с аммиаком.

В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода, — сообщил в Telegram глава облвоенадминистрации Олег Синегубов.

В Харьковской области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.

«По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской общине нет, – написал Синегубов. – В более приближённых к границе с РФ населённых пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения».

Глава Харьковской ОВА призвал жителей региона «сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями».

«Ситуация контролируется», – заверил Синегубов.

Отмечается, что проведённые замеры в Купянске показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

Для справки. По состоянию на 3 февраля 2023 года, под оккупацией оставались 29 населённых пунктов Харьковской области. Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населённые пункты Харьковской области.

Как сообщала Одесса News, российские войска ночью 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС.

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