652 дня войны: военные аналитики США обнародовали свои данные

Начались 652-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. В течение 6 декабря Силы обороны Украины контратаковали врага, отбив его с некоторых позиций на Авдеевском направлении, в то же время оккупационные войска РФ провели наступательные операции под Авдеевкой и добились небольшого успеха в промзоне города.

О ходе вчерашних боёв рассказали военные аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), пишет издание «Обозреватель».

Из их сообщений вытекает, что украинские защитники 6 декабря провели штурмы российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Говоря об Авдеевке, аналитики ссылаются на геолоцированные кадры, на которых видно, как российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Там подразделение Flying Skull и бойцы 110-й ОМБр ВСУ уничтожили вражеский танк, ехавший обстреливать их позиции.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 7 декабря, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Российские блогеры утверждали, что ВС РФ «продвинулись» к югу от авдеевской свалки (к северо-востоку от города), в районе коксохимического завода (к северо-западу), возле Первомайского и к востоку от Авдеевки. Однако эксперты ISW не обнаружили этому ни одного визуального подтверждения.

Зато российские пропаггандисты признали, что украинские войска продвинулись в Степовом и сохраняют свои позиции в центре этого населённого пункта, несмотря на российские атаки.

Что касается левобережья Херсонской области, то американские эксперты. ссылаясь на российских блогеров утверждают, что ВСУ продолжили здесь наземные операции. Штурмовые группы ВСУ несколько раз пытались продвинуться южнее Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и укрепили плацдарм к юго-востоку от населённого пункта.

Также они утверждают, что украинские силы продолжают усиливать свою группировку внутри самих Крынок. Помимо этого, украинские военные удерживают позиции возле Антоновского моста и возле Козачьих Лагерей (25 км к северо-востоку от облцентра и 3 км от реки), а также эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.

Отмечается, что российкие пропагандисты хвастались ударами, признавшись, что за последние 24 часа ВС РФ выпустили более 100 планирующих бомб по украинским объектам в направлении Крынок.

По информации Генштаба ВСУ, «на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника».

В зонах ответственности других оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Запорожском — наши защитники отбивают атаки врага, продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщала Oдесса News, в районе острова Змеиный (Одесская область) 5 декабря уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

На главном фото боец 66-й ОМБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карты: ISW

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy