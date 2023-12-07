Где сейчас Надежда Савченко

Судебное рассмотрение дела о подготовке террористического акта в отношении бывшего народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана продолжается.

Об этом 6 декабря Офис генерального прокурора Украины сообщил в ответ на запрос hromadske.

Сама Савченко 29 ноября 2021 года писала, что Броварской горрайонный суд Киевской области решил вернуть прокурору обвинительный акт по её делу, и показывала определение суда. Согласно обновлённой информации Офиса генпрокурора, это решение отменил Киевский апелляционный суд.

«В настоящее время акт по обвинению Р. и С. находится на рассмотрении в Броварском горрайонном суде Киевской области», – говорится в ответе на запрос журналистов.

hromadske отмечает со ссылкой на материалы суда по другому делу, в котором фигурирует Надежда Савченко (о подделке COVID-сертификатов), что Надежду и её сестру Веру весной 2022 года призвали на военную службу, и в мае Бориспольский горрайонный суд остановил рассмотрение этого дела.

По версии следствия, Савченко и Рубан планировали «широкомасштабные террористические атаки» в центре Киева. С этой целью они якобы договорились о поставках оружия с бывшим предводителем боевиков «ДНР» Александром Захарченко. Оба фигуранта дела с марта 2018 года находились под стражей. В августе Генпрокуратура сообщила о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана.

Савченко своей вины не признавала. «Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются шутливые желания. Я хотела, но не пол-Киева, а Верховную Раду», – говорила она в феврале 2019 года.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявлял, что его клиент был готов признать вину, чтобы его обменяли на двух украинских военных, удерживаемых боевиками «ДНР». Рыбин заявлял, что по завершении расследования Рубан признавать вину не намерен.

Оба фигуранта дела с марта 2018 года находились под стражей. В ночь на 16 апреля 2019 года срок содержания под стражей истёк и они вышли на свободу.

Судебное заседание, на котором должны рассмотреть ходатайство прокуроров об избрании для Савченко и Рубана меры пресечения, несколько раз переносили, меру пресечения им с тех пор так и не избрали. Весной в Броварском суде сообщали, что дело находится на подготовительной стадии, а со времени его поступления в суд назначили 18 заседаний.

2 марта 2015 года Президент Украины Пётр Порошенко присвоил Надежде Савченко звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» — «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу».

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