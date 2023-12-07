В США объявили о пакете военной помощи Украине на $175 млн

Соединённые Штаты 6 декабря объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $175 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа, пишет издание ГОРДОН.

«Сегодняшний пакет включает в себя боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической госинфраструктуры, а также запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт», – рассказал Блинкен.

Он отметил, что пока страна-агрессор Россия не прекратит полномасштабную войну и не выведет свои войска из Украины, США крайне важно продолжать возглавлять созданную ими коалицию из более чем 50 стран, решительно поддерживающих Украину.

«Если Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые мы можем предоставить, – подчеркнул Блинкен. – Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении её будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всём мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно».

В минобороны США детализировали, что войдёт в 52-й пакет помощи для Украины (из запасов Пентагона), в частности:

ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 млн патронов к стрелковому оружию;

транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне указали, что США вместе с около 50 союзниками и партнёрами предоставили Украине возможности, необходимые для достижения значительных военных побед и успешной деоккупации более 50% суверенной территории, захваченной страной-агрессором Россией в ходе полномасштабного вторжения.

«Крайне важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение и одобрил дополнительный запрос президента относительно национальной безопасности, чтобы мы могли продолжить нашу поддержку Украины, – сказано в сообщении. – Помощь Украине в сфере безопасности – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Она помогает предотвратить большую войну в регионе и сдерживать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа».

Для справки. По данным Пентагона по состоянию на 6 декабря, США выделили Украине более $44,8 млрд на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации президента Джо Байдена, в том числе $44,2 млрд – с начала вторжения страны-агрессора РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Одесса News информировала, что, по мнению Главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, отсрочка предоставления Киеву американской помощи была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

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