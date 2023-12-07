Зеленский: Изгнав флот России с Чёрного моря, Украина перевезла 7,5 млн т грузов

Уже почти 7,5 млн. тонн грузов перевезено новым экспортным коридором в Чёрном море, который запустила Украина, изгнав российский флот.

Об этом во время выступления онлайн перед участниками саммита лидеров G7 сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина выиграла битву в Чёрном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не царит. Нормальное судоходство возобновляется. И с каждым новым грузом из наших портов выигрывает и глобальная продовольственная безопасность. Уже почти 7,5 млн. тонн грузов перевезено новым экспортным коридором, который мы запустили, изгнав российский флот”, — сказал Президент.

Как сообщала Одесса News, Украина 10 августа 2023 года объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Черноморским коридором, созданным после выхода РФ из «зернового соглашения», воспользовались более 200 судов.

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