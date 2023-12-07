Одесская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (106 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Об этом сообщает издание ХSPORT.

Во втором раунде основы Даяна в двух сетах обыграла Ралуку Шербан из Кипра (185 WTA) – 6:4, 6:3. В следующем раунде Ястремская сразится против Кесслер Маккартни из США (235 WTA).

Одеса News информировала, что Даяна Ястремская в ноябре 2023 года успешно начала выступление на турнире в Андорре, однако выиграть его она не смогла.

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