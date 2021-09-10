Куда пойти в Одессе на выходных 11-12 сентября

Выходные дни в Одессе 11-12 сентября будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками…

Выбор, как всегда, за Вами.

11 сентября в 19:00 в Одесском Украинском театре им.В.Василько премьера спектакля «Сердце пополам» по рассказам Марии Матиос из книги «Нация» — «Апокалипсис» и «12 служб». Сюжеты новелл причудливо переплетаются, но ни одна нить не будет потеряна. Цена билетов 200 гривен.

11-12 сентября в Одессе Х юбилейный Фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи», организованный Довженко-Центром. «Немые ночи» откроются 11 сентября в 18:30 pop-up выставкой архивных материалов всех лет фестиваля в Музее современного искусства Одессы (ул. Леонтовича, 5). Вход — свободный. В 19:30 во дворике Музея состоится камерный показ кинопрограммы Довженко-Центра «Городские симфонии: экспериментальная урбанистика 1920-х» в живом музыкальном сопровождении одесского композитора Роксаны Смирновой. В программе будут показаны фильмы, запечатлевшие молодость европейских городов: Тбилиси, Лондона, Нью-Йорка, Ниццы. 12 сентября в 19:00 в Зелёном театре (ул. Маразлиевская, 1е) начнётся основная программа фестиваля.

11 сентября состоится «Odessa Ballet Gala Classic&Modern» в рамках VI Фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Незабываемый вечер одесситы и гости города смогут провести на Театральной площади, наслаждаясь ярким танцевальным зрелищем — балетным гала-концертом. В программе — фрагменты из самых популярных балетов, современные балетные композиции на музыку украинских композиторов и грандиозная премьера «БОЛЕРО» Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна с участием звёзд одесского балета и приглашённых признанных балетных исполнителей мира. Начало в 20 часов. Цена билетов от 50 до 300 гривен.

11 сентября Университетский планетарий приглашает маленьких одесситов и их родителей на «Фантастический космос». В программе лекция «Фантастический космос: какие сюрпризы он нам готовит?», обзор экспозиций: «Гагарин-первый космонавт планеты», «Украина — космическая держава», «Одесса в истории космонавтики», «Морской космический флот Одессы», «Парад Планет». Также посетители увидят демонстрацию звёздного неба, посмотрят на Юпитер и Сатурн в старинный телескоп астрономической обсерватории фирмы «Кук и сыновья». Для посещения нужна предварительная запись по телефону: (093)1917196. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 50 грн для детей (младше 10 лет) и 100 грн для взрослых.

11 сентября ко Дню физической культуры и спорта Украины в Одессе состоится масштабный Фестиваль спорта. Организаторы подготовили для участников и зрителей увлекательную программу: мастер-классы фитнес-клубов под руководством известных фитнес-инструкторов, мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе, семейный турнир по шахматам. Праздник традиционно откроется легкоатлетическим забегом «Вверх по Потёмкинской». Начало забега — у подножия лестницы, финиш — на последней ступеньке. Присоединиться может каждый, независимо от возраста. В рамках забега пройдёт конкурс на самый креативный образ (костюм) участника, победители получат призы и подарки. 11.00-12.00 — официальное открытие Фестиваля спорта. Награждение заслуженных спортсменов грамотами и вручение наград Одесского городского совета.

12.00-14.00 — Легкоатлетический забег «Вверх по Потёмкинской».

14.00-15.00 — Награждение победителей забега.

10.00-18.00 — соревнования по подтягиванию под руководством Вадима Олейника; мастер-класс для молодёжи по греко-римской и вольной борьбе под руководством спортивного клуба «Чемпион», Федерации греко-римской борьбы Одесской области; семейный турнир по шахматам под эгидой Натальи Жуковой; мастер-класс лицензированных инструкторов программы Zumba Fitness; мастер-классы по функциональному тренингу основателя фитнес-клуба UnderAir Александра Мельниченко и его команды. Вход — свободный, участие — бесплатное.

12 сентября Одесский художественный музей возобновляет проведение воркшопов – они будут проходить каждое воскресенье. Организаторы решили посвятить все предстоящие воркшопы окружающей среде. В частности, администратор музея Дарья Кочишвили научит участников встречи ресайклингу и переработке бумаги. Приходлите к 16:00. Стоимость участия – 150 грн.

12 сентября в 12:00 в Оперном театре балет «Золушка», который по праву считается одним из лучших произведений не только в творчестве Сергея Прокофьева, но и в балетном искусстве в целом. В основу положен сюжет фантастической сказки Шарля Перро. Цена билетов от 35 до 220 гривен.

12 сентября в летнем театре Gorsad состоится встреча с известным шоуменом, дипломатом, писателем и переводчиком Дмитрием Чекалкиным. Он представит свою новую книгу «SoundЧек». Посетители услышат, как рождалась написанная им книга «Услышано в Одессе», поймут, как связана одесская речь с сирийским диалектом арабского языка, выяснят, где найти тысячи мудрых цитат и афоризмов и узнают, как не бояться обременить себя человечностью. Приходите к 16:00.

12 сентября — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу театра «Маски», насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — в помещении Дома клоунов. Действующие лица: Еврей — Народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Фей — Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов. Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов. Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19 часам.

12 сентября в парке санатория имени Горького пройдёт уютная семейная ярмарка. Гостей ждут угощения и развлечения, мастер-классы для детей и взрослых, вкусный фудкорт с блюдами от шефа. Также на ярмарке запланирована интересная музыкальная программа. Приходите к 12:00.

12-19 сентября VII Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы». 12 сентября с 17:00 в разных локациях Горсада выступят музыкальные коллективы и солисты. В 19:30 в Летнем театре (Горсад) состоится концерт-открытие фестиваля. На сцене выступят солисты и симфонические оркестры, а также всемирно известный ансамбль солистов «Яношка-Стайл» (Австрия), народная артистка Украины Богдана Пивненко (скрипка) и ученики профессора Доры Шварцберг (Австрия). Вход — свободный. До 20 сентября выставка фоторабот одессита Андрея Ковача «Homo sapiens: среда обитания» в зале Всеукраинского центра болгарской культуры (переулок Вице-адмирала Жукова, 9).

По 26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod