Футбольный тренер Роман Григорчук возвратился в одесский «Черноморец»

Одесский тренер Роман Григорчук подписал контракт с футбольным клубом «Черноморец».

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас у себя в Twitter.

Также сообщается, что помощником тренера в команде станет Алексей Антонов. К тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай.

Роман Григорчук родом из Ивано-Франковской области, живёт в Одессе. Ему 56 лет. Начинал играть в чемпионате Украины в клубах «Нива» (Бережаны), «Покутье» (Коломыя), «Темпе» (Шепетовка). Играл два года за «Прикарпатье» в чемпионате СССР во второй союзной лиге, а потом и ещё три сезона в высшей и первой лиге чемпионата Украины.

Позже выступал в зарубежных клубах: австрийском «Санкт-Пёльтене» и польском «Петрохемия». Затем вернулся на родину, играл в «Кривбассе». В 1996—1997 гг. выступал за российский «Сатурн». В 1998 году перешёл в латвийский «Динабург», где после трёх проведённых сезонов в высшем дивизионе закончил карьеру игрока и сьа тренером этой команды.

16 ноября 2010 года возглавил одесский «Черноморец», который выступал в Первой лиге Украины. По итогам сезона 2010/11 во главе «Черноморца» вывел клуб в Премьер-лигу. Контракт Григорчука был продлён на 3 года]. В сезоне 2012/13 под руководством Григорчука одесский «Черноморец» вышел в финал Кубка Украины, завоевав тем самым право участия в Лиге Европы УЕФА. На eвроарене «Черноморец» сумел дойти до 1/16 финала.

19 февраля 2014 года на аллее футбольной славы ФК «Черноморец» была открыта именная плита Роману Григорчуку. 16 декабря 2014 года он расторгнул контракт с одесским клубом и подписал контракт с азербайджанской «Габалой». В 2018-м официально возглавил чемпиона Казахстана — ФК «Астану». В 2020 году возглавил «Шахтёр» Солигорск и был уволен с поста главного тренера за неудачное выступление команды в предварительном раунде сначала Лиги чемпионов, а затем Лиги Конференций.

Алексей Антонов, родившийся в Днепропетровской области, также связал свою судьбу с «Черноморцем». Он 1 июля 2013 года перешёл в это клуб, подписав контракт на 1 год с возможностью его продления. В сезоне 2013/2014 гг. стал лучшим бомбардиром «Черноморца» в суперкубке и чемпионате Украины, а также по сумме всех турниров, в которых играла одесская команда. В июне 2014 года подписал контракт с казахстанским «Актобе».

Алексей Гай — из Запорожья, но 15 июня 2013 года он подписал контракт с ФК «Черноморец». Контракт был рассчитан на два года, после чего Гай подписал соглашение с азербайджанской «Габалой», сроком на полтора года под руководство тренера, бывшего своего наставника по «Черноморцу» Романа Григорчука.

Как сообщала Одесса News, «Черноморец» занимает 13-ю строчку в УПЛ.

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