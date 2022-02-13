Завершился восьмой день зимних Олимпийских Игр в Пекине: Украина без наград

Завершился восьмой день зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Как сообщает издание XSPORT, Германия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачёте.

«В активе немецкой команды 14 медалей, включая 8 золотых», — говорится в сообщении.

На втором месте располагается сборная Норвегии с 17 наградами (8 золотых). Замыкает тройку лидеров команда США, в активе которой 11 медалей (5 золотых).

Сборная Украины пока не смогла завоевать ни одной награды.

Как сообщала Одесса News, Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. В состав украинской делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

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