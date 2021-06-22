28 июня начинается Уимблдонский турнир: кто будет представлять Одессу

28 июня в Лондоне (Великобритания) начинается основная сетка теннисного турнира Wimbledon.

По сообщению Xsport, в знаменитом теннисном турнире однозначно не выступит одесская теннисистка Даяна Ястремская, которая по-прежнему отстранена от выступлений, подозреваясь в применении допинга.

Две другие представительницы Одессы — Элина Свитолина и Екатерина Козлова сейчас готовятся к этим ответственным соревнованиям.

Элине Свитолиной в прошедший понедельник после обновлённого Всемирной теннисной ассоциацией рейтинга теннисисток вернули звание пятой ракетки мира. Екатерина Козлова поднялась на 158-е место.

Даяна Ястремская, несмотря на своё неучастие в теннисных турнирах этого года, занимает 37-е место в рейтинге.

Вчера, 21 июня, Свитолина должна была сыграть в Истборне, однако из-за непогоды корты турнира закрыты, соревнования перенесены.

Козлова в четвёртый раз сыграет в основной сетке Уимблдона: одесситка трижды проигрывала на старте в 2016, 2018 и 2019 годах.

Тренер сборной Украины, которая будет принимать участие в Олимпийских играх в Токио, Михаил Филима подтвердил участие Свитолиной на Олимпиаде.

«Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной», — сказал тренер.

Одесса News желает одесским теннисисткам удачи на Wimbledon.

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