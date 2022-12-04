Звёздная одесская теннисистка собрала 170 тысяч евро на генераторы для больниц

Звёздная украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный гала-ужин в Монако, на котором собрала 170 тысяч евро на покупку генераторов для больниц Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что мероприятие в Монако, организованное благотворительным фондом Светолиной, посетили известные украинские спортсмены Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер, певец Олег Скрипка.

Среди лотов были флиска и украинский флаг с автографом Президента Украины Владимира Зеленского, за которые выручили 15 тысяч евро и 37 тысяч евро соответственно.

Боксёр Александр Усик перечислил 50 тысяч долларов на покупку дополнительных генераторов в украинские больницы.

Свитолина является послом платформы UNITED24, созданной для финансовой помощи Вооружённым Силам Украины, мирным жителям, а также для восстановления Украины от последствий российской военной агрессии.

Как сообщала Одесса News, двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Чебан из Одессы выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.

Фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/lesia_nikituk

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