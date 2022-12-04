В Чёрном море на боевом дежурстве находятся 18 вражеских кораблей

В Чёрном море на боевом дежурстве 3 декабря находились 18 вражеских кораблей, из которых 4 носителя крылатых ракет «Калибр».

Как сообщает в Facebook ВМС ВСУ, общий залп этих четырёх ракетоносителей составляет 24 ракеты.

Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» с общим залпом в 76 ракет.

«За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 32 судна, из них 12 судов двигалось из пролива Босфор; к Чёрному морю – 12 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в рамках «Зерновой инициативы» 2 декабря из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 287,4 тыс. тонн агропродукции для стран Азии.

Инфографика: ВМС ВСУ/Facebook

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