В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Паулеско, светлая ему память

Одесская область потеряла ещё одного своего защитника – Сергея Паулеско из Арциза.

Об этом трагическом событии сообщила Болградская районная госадминистрация.

В день похорон Сергей автомобильная траурная процессия началась утром в Арцизе и прошла до села Садовое Теплицкой громады, где и состоялась церемония погребения.

Жители Арциза встретили кортеж с телом погибшего героя на коленях. В городе приспустили государственные флаги, а дорогу, по которой двигалась автомобильная траурная процессия, устлали живыми цветами.

Так Арциз почтил память воина, отдавшего жизнь за свою страну.

43-летний Сергей Паулеско был помощником гранатомётчика механизированного взвода отдельной механизированной бригады. Он был призван по мобилизации 5 сентября 2022 года и погиб в бою в Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте российско-украинской войны погиб наш земляк из Березовского района Одесской области Юрий Остродовский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod