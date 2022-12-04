В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Паулеско, светлая ему память

Одесская область потеряла ещё одного своего защитника – Сергея Паулеско из Арциза.
Об этом трагическом событии сообщила Болградская районная госадминистрация.
В день похорон Сергей автомобильная траурная процессия началась утром в Арцизе и прошла до села Садовое Теплицкой громады, где и состоялась церемония погребения.
Жители Арциза встретили кортеж с телом погибшего героя на коленях. В городе приспустили государственные флаги, а дорогу, по которой двигалась автомобильная траурная процессия, устлали живыми цветами.
Так Арциз почтил память воина, отдавшего жизнь за свою страну.
43-летний Сергей Паулеско был помощником гранатомётчика механизированного взвода отдельной механизированной бригады. Он был призван по мобилизации 5 сентября 2022 года и погиб в бою в Херсонской области.
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте российско-украинской войны погиб наш земляк из Березовского района Одесской области Юрий Остродовский.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградская РГА/Facebook
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