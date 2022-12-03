В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Остродовский, светлая память

На фронтах российско-украинской войны погиб наш земляк из Березовского района Одесской области Юрий Остродовский.

Об этом сообщает Николаевский поселковый совет Березовского района в Facebook.

Прощание с погибшим героем прошло у родительского дома, на кладбище села Софиевка.

Как сообщала Одесса News, 12 ноября в районе населённого пункта Пришиб Баштанского района Николаевской области оборвалась жизнь 29-летнего боевого медика и солдата, уроженца Одесской области Ивана Николаева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Николаевский поссовет Березовского района/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod