В Одессе провели в последний путь фельдшера Сергея Ротару

Сегодня, 19 марта, в Одессе провели в последний путь фельдшера экстренной медицинской помощи Сергея Ротару, погибшего от российской ракеты 15 марта, выполняя свой профессиональный долг — спасение людей.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Сергей одним из первых прибыл на место атаки 15 марта и начал оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Но враг коварно нанёс второй удар, унесший его жизнь, а также жизнь других медиков и спасателей. Вечная и светлая память нашим героям!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов на церемонии прощания.

У Сергея Ротару остались жена и два сына.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский, командир полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александр Гостищев, медик Андрей Ильюшин, замдиректора по хозчасти внешкольного учебного заведения Александр Березной.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy