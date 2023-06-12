На морское побережье Одесской области снова вынесло опасные «сюрпризы»

Две якорные речные мины принесло бурным потоком наводнения, спровоцированного подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Одну из таких мин местный житель прибрежного села обнаружил в воде и принёс на свой двор, приняв её за газовый баллон, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

К счастью, он вовремя догадался вызвать пиротехников. Работники ГСЧС профессионально изъяли мину и обезвредили её, — говорится в сообщении.

Другая опасная находка обнаружена военным подразделением при наблюдении за побережьем почти в 100 км от предыдущей мины. Путём контролируемого подрыва мина уничтожена.

Эти случаи красноречиво свидетельствуют о чрезвычайной опасности побережья и прибрежных вод, а также о недопустимости контакта с такими предметами. Согласно тактико-техническим характеристикам ЯРМ (якорная речная мина) имеет 3 кг взрывчатого вещества (тротила).

Оперативное командование «Юг» просит воздержаться от посещения пляжей и купания в Чёрном море, а также в реках, проливами связанных с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцом и Бугским лиманом. В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, мину, тела людей или животных, увидели признаки присутствия в воде ядовитых или других опасных веществ – немедленно сообщайте ГСЧС по спецлинии «101», телефон дежурной части: +38(048) 724 56 40, или полиции – «102», телефон дежурной части: +38 (048) 779 40 61.

«Не подвергайте себя и своих близких опасности! Обязательно напомните детям правила минной безопасности, которые могут спасти жизнь!», — призывают в ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, в ночь на 10 июня Одесса и Белгород-Днестровский район подверглись ракетной и дроновой атакам. Погибли 3 человека. Мэр Одессы Генадий Труханов 10 июня встретился с пострадавшими из-за ночного вражеского обстрела. 11 июня был объявлен днём траура в городе Одессе в связи с этой трагедией.

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