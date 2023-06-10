Ночью Российская Федерация нанесла очередной удар по Одессе (дополнено)

Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной удар по Украине, в том числе по Одессе и области.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, однако на данный момент известно, что Одесская область была атакована дронами-камикадзе «Shahed-131/136».

По сообщению в Telegram спикера Украинской добровольческой армии Юг» Сергея Братчука, Силами противовоздушной обороны все дроны были уничтожены. Но в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, что привело к возгоранию. Пожар площадью 50 кв. был оперативно ликвидирован. Трое гражданских погибли.

Оперативное командование «Юг» отмечает, что взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. Более 10 человек получили ранения.

Окончательная информация уточняется.

Дополнено. По информации военных на 7.50., в небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожено 8 дронов-камикадзе и 2 ракеты врага. Одна ракета попала на побережье. От обломков и взрывной волны пострадали три человека.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 29 мая 2023 года над Одесской областью уничтожен вражеский «шахед», обломки которого попали в некоторые объекты портовой инфраструктуры.

Фото: ОК «Юг»

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