Ночью 10 октября враг атаковал дронами юг Украины

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 27 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным Воздушного командования «Юг» в Facebook, пуски вражеских беспилотников производились с мыса Чауда (Крым). 23 ударных БпЛА были уничтожены в Одесской, 3 — в Херсонской и 1 — в Николаевской областях.

Как сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, «ночью враг в течение трёх часов в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет».

Одесса News информировала, что одесские правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны — ракетном обстреле гражданской и припортовой инфраструктуре Черноморска, что произошло ночью 7 октября.

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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