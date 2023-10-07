Начато производство по факту ракетного удара ночью 7 октября по Черноморску

Одесские правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны — ракетном обстреле гражданской и припортовой инфраструктуре, что произошло ночью 7 октября.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, ночью 7 октября вооружённые силы России совершили ракетный удар по Одесской области. Враг попал в припортовую и гражданскую инфраструктуру. Из-за ракетных ударов повреждены зернохранилища, пансионат, многоквартирные дома, гаражный кооператив и автомобили. Предварительно установлены 4 местных жителя, получивших лёгкие ранения.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинён физический или иной вред вследствие попадания вражеских снарядов. На месте событий прокуроры вместе со следователем документируют очередное военное преступление России», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — дроновой атаки российских оккупантов припортовой и пограничной инфраструктуры 6 октября.

Фото: Одесская облпрокуратура, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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