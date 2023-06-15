В Одессе ликвидировано подпольное производство бытовой химии

В Одесской области ликвидировано подпольное производство бытовой химии известных мировых брендов и изъято фальсификата на 53 млн грн.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, на территории одесского региона действовала группа лиц, наладивших в пригороде Одессы незаконное массовое производство контрафактной бытовой химии известных мировых брендов и контрафактной полиграфической упаковочной продукции к ней.

«Цех по производству контрафакта дельцы замаскировали под легальное производство бытовой химической продукции собственной торговой марки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бытовую химию мошенники реализовывали на территории Одесской области через специально созданный телеграмм-канал и курьерскую службу доставки. Также оптовая и розничная реализация фальсификата осуществлялась на промышленном рынке «7-й километр».

В ходе обысков изъято более 30 тонн сырья и готовой контрафактной продукции, оборудование для её изготовления, более 40 тыс. единиц подготовленной для фасовки тары, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов. Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 53 млн гривен.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года правоохранителями прекращена деятельность подпольного цеха в Белгород-Днестровском районе, изъято более 5 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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