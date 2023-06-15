Что показал новый мониторинг морской и питьевой воды в Одессе

ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» обнародовал результаты мониторинга морской и питьевой воды в Одессе по состоянию на 14 июня.

По данным Центра, из отобранных 2-х проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2-х проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» питьевая вода отвечает стандартам, предназначенным для потребления человеком.

У отобранных 13 июня из точек в г. Одессе проб морской воды возбудитель холеры и холеровидных вибрионов не обнаружен.

В отобранных пробах морской воды от 12 июня выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже «Ланжерон» зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего в 2,0 раза, солёность ниже нормы в 2,6 раз; в отобранных пробах на 16-й станции Большого Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,6 раза, солёность ниже нормы в 2,6 раза.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod