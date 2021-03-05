Лилия Геннадьевна, как-то нехорошо получается…

Лилия Геннадьевна Головина, и.о. директора КП «Побережье Одессы», на отчётной пресс-конференции о работе в 2020 году Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета, отвечая на вопросы нашего корреспондента по поводу ведения строительных работ на 10-й станции Большого Фонтана, дала несколько обещаний.

Наш фотокор 5 марта проверил, чего стоят чиновничьи обещания.

Так Лилия Головина пообещала убрать до 1 марта забор, поставленный вверенным ей предприятием вокруг места предполагаемого строительства, которое она всячески отрицает.

Утром 5 марта наш фотокор смог воочию убедиться в наличии забора, Признаков какой-либо деятельности по его демонтажу не наблюдалось.





Одесса News на 10-й день после пресс-конференции разместила фоторепортаж о безобразном состоянии побережья в районе 10-й станции Большого Фонтана.

Однако реакции властей не последовало. Более того. сегодня повторно обращаем внимание служб города на то, как сливаются нечистоты на спуске к пляжу «Чайка». После первой нашей публикации ситуация не изменилась.



Одесса News обещает и далее отслеживать ситуацию.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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