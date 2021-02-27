Последние зимние деньки в Одессе. Прогулка от позитива к негативу

Так получилось, что после холодных и снежный дней, зима решила отойти в сторону и дала Одессе согреться и подготовиться к весне, прогрев температуру воздуха(на солнце) до 15 градусов тепла. И это в феврале.

Поэтому наш фотокор решил прогуляться вдоль моря, заодно показать нашим читателям «уплывшие пляжи», да и вообще берег моря в последние зимние деньки.

Те, кто читает наши «морские» репортажи, знает о том, что мы мало когда описываем наши прогулки в негативном плане. Но в этот раз впечатления нашего фотокора, мягко говоря, не очень. Сегодня и погода не такая, как вчера, хотя люди всё равно загорают и даже купаются. Но всё же у моря нет-нет да и подует прохладный ветерок.

В общем началась фотопрогулка с 16-й станции Большого фонтана.



Наш фотокор направлялся в сторону пляжа, который недавно исчез. И с ним скандинавский ходок.



Пляж, кстати говоря, почти вернулся. Вы не переживайте, о пляжах которые смыло, мы ещё вспомним.



Пляж проверили, идём обратно. Над Золотым берегом нависает недострой Aura Apart.



Людей, если смотреть по вчерашнему дню на пляжах всё же меньше. Хотя это субъективное мнение. Мамочки с детьми центральные пляжи оккупировали уж точно.



И очень много спортсменов. Как маленьких, так и больших. Такой вот лидер группы встретился нашему фотокору и именно он задавал темп группы.



Потихоньку начинают восстанавливать и подкрашивать то, что пострадало за нынешнюю суровую зиму.

Коммунальные службы города тоже заняты подготовкой к весне. Вообще в этому году ЖКС и другие службы, которые заняты были на ликвидации последствий снегопадов и других зимних коллапсов, действительно молодцы (но это опять-таки наше субъективное мнение).



Продолжаем прогулку. Девушки тренируют своих четвероногих друзей.



И говоря о пляжах, то те,которые чуть-чуть дальше любого центрального, пустынны.



Замороженная стройка «Ля мэр», и, видимо, она таки заморожена. Во всяком случае, никакого движения, похожего на ведение строительных работ, там не видно. Какой-то одинокий человек ходит по территории и более ничего.





Очень много людей с собаками было сегодня.

И спортсменов. Прям глаз радуется, когда люди заняты спортом.





Купающийся в объектив фотокамеры попал только один, но их было тоже прилично, ну как для зимы)



Загорающих было больше.



Эти девушки так эмоционально что-то снимали, что пройти мимо наш фотокор не смог.



Погодка, конечно, сегодня всё же прохладней…



13 станция. Это сооружение скоро восстановят и там снова будет летняя площадка ресторана)



А вот на 12 станции Большого Фонтана нас ожидал первый неприятный сюрприз этой прогулки. Помимо того, что пляж отвоевала природа и песчаная его часть сократилась на процентов девяносто. Так арендатор решил, что можно спокойно застроить остальную часть пляжа своим помостом.



Но двигаемся дальше.



Пляж дли людей с ограниченными способностями.



Морской котик.Суровый такой.



И вот мы у велопешеходной эстакады.



Мимо пронеслись две спортсменки на велосипедах.



И в общем-то наш фотокор собирался уже идти обратно, если бы не вспомнил, что в разговоре наше издание пообещало, что будет пристально следить за тем, что происходит на 10 станции Большого Фонтана. Хотя и.о. директора КП «Побережье Одессы» Лилия Головина и заверила, что ничего на пляже не строится.



И тут нас ожидало ещё одно разочарование. Склон, который находится в опасной близости к велоэстакаде, дал серьёзную трещину.



В данном случае не получится говорить, что «так и было». На момент съёмки было слышно, как интенсивно осыпается грунт.

Но и на этом наш фотокор решил не останавливаться. Он двинулся туда, где начало проседать соединение велоэстакады и трассы Здоровья.



И там грунт проседает очень интенсивно, при этом утягивая за собой кусок трассы здоровья, что видно по тому, как сильно разошлись швы между плитками.





А на этом фото выглядит какая-то часть паркинга. Утверждать, что это перекрытие или стена, мы не будем, но там явно видны трещины.



А ещё дальше по периметру мы видим, как грунт подмыло и он просто ушёл.



Было бы очень хорошо, чтоб городские власти, да и вообще люди, ответственные за происходящее на берегу нашего моря, обратили внимание на происходящее! И летом по этой трассе здоровья можно было ходить, как сейчас.



Вообще мы планировали закончить наш действительно не позитивный репортаж чаечками, чтоб вроде бы как разбавить негатив. Вот этими чаечками.



Но так получилось, что не получилось. Наш фотокор начал подъём по всем известному спуску на 10 станции Большого Фонтана и столкнулся с тем, что откуда-то исходит невыносимая вонь. Воняет так, что дышать нормально невозможно. И что вы думаете? Источник запаха был вполне быстро найден. Это же сколько нужно иметь наглости, чтоб сливать нечистоты средь бела дня. Видео было снято в 11:50. И всё это в тёплый выходной день, когда множество людей в любом случае придёт к морю.



Прислушайтесь в комментарию людей, чьи силуэты попадают в кадр при съёмке. Это какое-то позорище для города, когда такое происходит на подходе к одному из центральных пляжей.

Ещё раз просил прощения у наших читателей, но в данном случае просто накипело.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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