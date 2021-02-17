Чиновники уверяют, что никакого строительства на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе нет

17 февраля Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета отчиталось за проделанную работу в 2020 году.

На пресс-конференции в пресс-центре «Одессит», где презентовали отчёт, побывал наш корреспондент, которого интересовала проблема, вызвавшая широкий резонанс среди одесситов — строительные работы на 10-й станции Большого Фонтана.



Кто хочет окунуться в цифры отчёта, может перейти на сайт городского совета и скачать полный его текст.

На вопрос нашего корреспондента, что же всё-таки происходит на 10-й станции Большого фонтана, ответила и.о. директора КП «Побережье Одессы» Лилия Головина:

«На 10 станции Большого Фонтана на протяжении нескольких лет пляж подтапливало. В одном месте там образовывалось целое озеро из сточных вод и люди писали жалобы. Грунтовые воды стали отводить в новый люк, но подтопления продолжались. Тогда наши сотрудники выехали на место и начали проводить раскопку, чтобы выявить причину. В ходе этих работ были обнаружены коммуникации по всему пляжу, проложенные без разрешительных документов. После принятия решения их демонтировать мы получили согласование в департаменте благоустройства и оградили участок забором. Иначе при работе тяжёлой техники могли пострадать отдыхающие, в первую очередь, дети. Со стороны песчаной зоны мы специально установили сетку-рабицу, чтобы все видели отсутствие строительства. В ряде фейковых информаций также писали, что там проводится реконструкция существующего объекта. Но никакого объекта изначально не было, так что реконструировать нечего. К тому же, наше коммунальное предприятие не имеет полномочий для проведения строительства и реконструкций»

Одесса News обещает и следить за дальнейшим развитием ситуации.

Фото: Одесса News/Александр Аоександров

Видео: odessitua

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