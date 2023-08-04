В Одессе проходит форум восстановления Одесской области «Транспорт. Логистика. Инфраструктура — третье мероприятие на юге Украины по послевоенному развитию региона.

Об этом говорится в Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что перед участниками форума выступил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в повестке дня – очень важные для Одессы вопросы, ведь после нашей Победы порты Большой Одессы должны стать морскими воротами для восстановления Украины.

Учитывая эти перспективы, уже сегодня нужно заботиться о строительстве объездных дорог, путепроводов, удобных подъездов и демпферных площадок для транспорта.

«Актуальными остаются вопросы завершения строительства дороги в порт, соединения её с Объездной дорогой и строительства демпферной площадки. И, как следствие, ремонт и расширение дамбы Хаджибейского лимана, за которой расположены поля фильтрации. По стратегии развития города здесь должна быть Зона приоритетного развития. И мы должны сделать все условия для привлечения сюда инвестиций», — сказал Геннадий Труханов.

Ещё одним актуальным вопросом являются пути въезда/выезда из города. До полномасштабной войны по Овидиопольской дороге через Ивановский путепровод ежедневно в Одессу заезжало и выезжало в среднем 75 тысяч жителей близлежащих громад, а также крупногабаритный коммерческий транспорт.

«Ивановский путепровод признан аварийным. Но если его перекрыть без предоставления альтернативы, город ждёт транспортный коллапс. Альтернативой является строительство объездного пути по Житомирской улице. В сочетании с ремонтом Ивановского путепровода это ценный проект. И самостоятельно городским властям не решить эти вопросы», — подчеркнул Геннадий Труханов.

«Мы за то, чтобы порт развивался. Но городу нужна соответствующая инфраструктура. Необходимо отвести основной поток крупногабаритного и транзитного транспорта из центра на объездные дороги. И этот форум станет площадкой для выработки практических путей решения указанных проблем в условиях полномасштабной войны», — завершил своё выступление городской голова.

Как сообщала Одесса News, 3 августа Министр энергетики Украины Герман Галущенко провёл в Одессе совещание по вопросам энергетической безопасности региона.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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