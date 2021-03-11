Новощепной ряд в Одессе постепенно преображается

Сегодня фотокор Одесса News снова наведался на Новощепной ряд, дабы проверить, как обстоят дела с реконструкцией.

Последний фоторепортаж с этого района был опубликован 26-го февраля.

Даже за столь короткий срок, как передаёт наш фотокор, изменения заметны невооруженным взглядом. Правда, попадая в утренние пробки, хочется чтоб эти изменения поскорее преобразились в открытие полностью реконструированного Новощепного ряда и территорий, входящих в проект реконструкции.

На данный момент почти везде идёт укладка нижних слоёв грунта. Где-то это происходит с помощью экскаватора.



А где-то этим занят мини-трактор.





На заднем плане уезжает самосвал, он, в свою очередь, привозит грунт для того, чтоб засыпать уже уложенные коммуникации.





Вообще темпы строительства радуют, но некоторые моменты смущают: зачем укладывать бордюрный камень, когда ещё во всю идут работы?



Везде идёт укладка/утрамбовка грунтов, передвигается тяжёлая техника, которая явно может повредить бордюрный камень.



Даже рельсы и шпалы ещё не уложены в своём окончательном варианте.



Ещё один удручающий момент, по мнению нашего фотокора, в том, что сварка рельсов идёт без применения каких-то новых технологий, а по старинке.



Впрочем, будем ждать окончания ремонта. Надеемся, что он случится раньше 12 июля — ранее обозначенного мэрией срока.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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