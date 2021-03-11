Это нельзя пропустить: в Одессе пройдёт конференция для современных женщин

20 марта в Концерт-холле «Одесса» планируется проведение «WomanConf 3.0» — конференции для современных женщин о бизнесе и карьере, отношениях и имидже, психологии и спорте.
На конференции выступят 14 спикеров-практиков, лидеров своего дела:
- Ирина Горовая, Co-founder и CEO группы компаний MOZGI, продюсер, бизнесвумен
- Алла Клименко, тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade, психолог и коуч
- Лена Адамова, психолог, медиатор, коуч, международный спикер, доцент, кандидат наук
- Валерия Гузема, основательница и креативный директор ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry
- Ольга Титова, косметолог, кандидат технических наук, создатель бренда натуральной косметики «Чиста Врода»
- Наталья Сашкина и Алена Нейман, соучредители Агентства «Развитие»
- Влада Барина, учредитель крупнейшей ивент-компании на юге Украины DreamWay, психолог коммуникации
- ещё 6 крутых спикеров.
Участников конференции ждут:
- Нетворкинг и бизнес-знакомства участниц
- Подарки КАЖДОЙ участнице от 500 грн и выше
- Кофе-брейк с десертами и напитками
- Вкусные дегустации от партнёров
- Ланч и ужин со спикерами
- Профессиональный ведущий
- Фото/Видеосъёмка
- Шоу-программа
- Экспо-зона и полноценная выставка
- Подарки от спонсоров и партнёров до 300 гривен
Начало WomanConf-2021 с 09:00 до 19:00.
Билеты можно купить здесь.
Подробности на сайте:https://bit.ly/3e9d1VJ