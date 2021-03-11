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Это нельзя пропустить: в Одессе пройдёт конференция для современных женщин

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20 марта в Концерт-холле «Одесса» планируется проведение «WomanConf 3.0» — конференции для современных женщин о бизнесе и карьере, отношениях и имидже, психологии и спорте.

На конференции выступят 14 спикеров-практиков, лидеров своего дела:

  • Ирина Горовая, Co-founder и CEO группы компаний MOZGI, продюсер, бизнесвумен
  • Алла Клименко, тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade, психолог и коуч
  • Лена Адамова, психолог, медиатор, коуч, международный спикер, доцент, кандидат наук
  • Валерия Гузема, основательница и креативный директор ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry
  • Ольга Титова, косметолог, кандидат технических наук, создатель бренда натуральной косметики «Чиста Врода»
  • Наталья Сашкина и Алена Нейман, соучредители Агентства «Развитие»
  • Влада Барина, учредитель крупнейшей ивент-компании на юге Украины DreamWay, психолог коммуникации
  • ещё 6 крутых спикеров.

Участников конференции ждут:

  • Нетворкинг и бизнес-знакомства участниц
  • Подарки КАЖДОЙ участнице от 500 грн и выше
  • Кофе-брейк с десертами и напитками
  • Вкусные дегустации от партнёров
  • Ланч и ужин со спикерами
  • Профессиональный ведущий
  • Фото/Видеосъёмка
  • Шоу-программа
  • Экспо-зона и полноценная выставка
  • Подарки от спонсоров и партнёров до 300 гривен

Начало WomanConf-2021 с 09:00 до 19:00.

Билеты можно купить здесь.

Подробности на сайте:https://bit.ly/3e9d1VJ

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