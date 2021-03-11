Это нельзя пропустить: в Одессе пройдёт конференция для современных женщин

20 марта в Концерт-холле «Одесса» планируется проведение «WomanConf 3.0» — конференции для современных женщин о бизнесе и карьере, отношениях и имидже, психологии и спорте.

На конференции выступят 14 спикеров-практиков, лидеров своего дела:

Ирина Горовая, Co-founder и CEO группы компаний MOZGI, продюсер, бизнесвумен

Алла Клименко, тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade, психолог и коуч

Лена Адамова, психолог, медиатор, коуч, международный спикер, доцент, кандидат наук

Валерия Гузема, основательница и креативный директор ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry

Ольга Титова, косметолог, кандидат технических наук, создатель бренда натуральной косметики «Чиста Врода»

Наталья Сашкина и Алена Нейман, соучредители Агентства «Развитие»

Влада Барина, учредитель крупнейшей ивент-компании на юге Украины DreamWay, психолог коммуникации

ещё 6 крутых спикеров.

Участников конференции ждут:

Нетворкинг и бизнес-знакомства участниц

Подарки КАЖДОЙ участнице от 500 грн и выше

Кофе-брейк с десертами и напитками

Вкусные дегустации от партнёров

Ланч и ужин со спикерами

Профессиональный ведущий

Фото/Видеосъёмка

Шоу-программа

Экспо-зона и полноценная выставка

Подарки от спонсоров и партнёров до 300 гривен

Начало WomanConf-2021 с 09:00 до 19:00.

Билеты можно купить здесь.

Подробности на сайте:https://bit.ly/3e9d1VJ