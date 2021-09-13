16-17 сентября — VІ Международный инвестиционный бизнес-форум Odesa 5T

16-17 сентября в концерт-холле «Сады Победы» пройдёт VІ Международный инвестиционный бизнес-форум Odesa 5T Investment Promotion Forum. Это главное инвестиционное событие года на юге Украины, платформа для диалога и заключения инвестиционных соглашений с городской администрацией, государственными и частными компаниями.
Odesa 5T — это инвестиционный бренд города, который объединяет пять главных векторов развития Одессы: транспорт, торговлю, технологии (IT, строительство, медицину), туризм, траст (прозрачную экономику, доверие, рынок финансовых услуг).
Ключевыми темами бизнес-форума Odesa 5T станут:
- Одесса-2030. Векторы стратегии развития.
- Зона приоритетного развития в Одессе. Новый масштабный проект по созданию эко-индустриального парка.
- Приоритетные направления развития городских проектов.
- Государственная поддержка отечественных и иностранных инвесторов.
- Тенденции регионального инвестиционного рынка.
В первый день фестиваля планируются выступления Ольги Стефанишин — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Георгиса Кремлиса, почётного директора Европейской комиссии, Александра Кубракова — Министра инфраструктуры Украины, а также приветствия Председателя Одесской областной Государственной администрации Сергея Гриневецкого и Одесского городского головы Геннадия Труханова.
Начало в 10.00.
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