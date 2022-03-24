Мэр Одессы Геннадий Труханов: бизнес должен работать

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с видеообращением к представителям бизнеса.

Об это сообщается на официальном сайте города.



«В Украине продолжается кровопролитная война. Почти месяц наши воины дают мощный отпор российским оккупантам. Вражеские войска несут огромные потери. Пока наши защитники и защитницы сражаются на передовой, мы должны обеспечить жизнь в тылу, каждый на своём месте. Наша обороноспособность напрямую зависит от экономики страны. Города и сёла должны возвращаться к активной жизни, если это возможно и безопасно. А значит: малый, средний и большой бизнес должны работать.

Сегодня благодаря Президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству и Верховной Раде для этой работы созданы все условия.

Хочу проинформировать о тех решениях, которые призваны в нынешних условиях помочь украинскому бизнесу.

ПРОГРАММА «ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ «5-7-9%».

Речь идёт о кредите под ноль процентов для любого бизнеса на протяжении действия военного положения, а также месяц после его завершения. После этого кредитная ставка составит 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 миллионов гривен.

ПОДДЕРЖКА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ ЛИЦ

6,5 тысячи гривен получат работодатели на компенсацию зарплаты трудоустроенных внутренне перемещённых лиц на протяжении двух месяцев.

ПРОВЕРКА БИЗНЕСА

Во время военного положения не будут проводиться плановые и внеплановые проверки. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятий.

ДЕРЕГУЛЯЦИЯ БИЗНЕСА

Начало и ведение бизнеса в Украине были упрощены. Отныне вместо получения разрешения или лицензии достаточно подать уведомление (декларацию), что предприятие отвечает всем требованиям закона. Декларацию можно подать физически через ЦНАП или онлайн — через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал «Дія».

єПІДТРИМКА

Эта Программа была расширена для того, чтобы помочь тем украинцам, которые оказались без работы и дохода из-за того, что в их регионах идут активные боевые действия. Наёмные работники, за которых платится ЕСВ, а также ФОПы всех групп смогут получить одноразовую выплату от государства в размере 6,5 тысячи гривен.

Также государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие расходов, связанных с ведением сельскохозяйственной деятельности, предприятиям с земельным банком до 10 тысяч гектаров. А ещё аграриям будут предоставлены государственные гарантии на 80% суммы кредита.

Уже начата работа по перемещению производственных мощностей предприятий с территорий, где есть угроза боевых действий, на безопасные территории. Подана тысяча заявок. Сегодня перемещены почти 50, из которых 18 — работают.

Это лишь некоторые шаги власти, которые были сделаны для упрощения работы бизнеса.

И я обращаюсь ко всем предпринимателям, которые работают в Одессе: возвращайтесь к работе! Магазины, парикмахерские, кофейни, средние и большие предприятия должны работать.

Отдельно хочу обратиться к одесситам: пожалуйста, пользуйтесь услугами бизнеса. Это тоже важный вклад в восстановление экономики нашей страны.

Вместе мы сильны.

Вместе мы победим! Слава Украине!».

Как сообщала Одесса News, в распоряжении «Муниципальной стражи» появилась бронемашина, которую городу передали одесские предприниматели.

Видео: «Одесса»

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