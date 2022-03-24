Россия применила фосфорные боеприпасы в Киевской и Луганской областях

Российские войска 22 марта обстреляли Ирпень в Киевской области фосфорными боеприпасами, а 23-24 — города Луганской области.

Как сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Теlegram, «22 марта, поздно вечером, российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещённые фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень».

Маркушин подчеркнул, что использование таких видов оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.



В Луганской области оккупанты применили фосфорные бомбы, сообщил 24 марта глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его данным, за сутки в области был повреждён или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома: 10 многоэтажек и 13 частных.

Отмечается, что обстрелам оккупантов подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

Как сообщил глава ОВА, сейчас очень тяжёлая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтверждённой информации, в результате обстрелов погибли четыре человека, двое из которых дети, шесть человек получили ранения.

«У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжёлое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше», – подчеркнул Гайдай.

Для справки. Основной частью фосфорных бомб является белый фосфор — самовоспламеняющееся вещество, которое горит на воздухе и вместе с рядом зажигательных веществ становится опасной «начинкой» для боеприпасов. Его доза в 0,1 г для человека является смертельной. Он может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Человек, попадающий в зону поражения такой бомбы, рискует получить смертельные увечья, большие по площади и глубине ожоги. Последствия разрыва такой бомбы — многочисленные пожары, которые необходимо быстро ликвидировать, то есть потушить огонь большим количеством воды или засыпать его влажным песком, что позволит закрыть доступ кислорода, а значит, фосфор перестанет гореть.

Как сообщала Одесса News, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие.

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